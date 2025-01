BBB 25: 7 duplas infalíveis dos animes que seriam sucesso no reality

Enquanto no BBB 25 a internet já shippou Gabriel e Maike no dia do anúncio, no "BBB dos animes" a dupla que não pode faltar é Bakugo e Kirishima, de "My Hero Academia". Diferentemente de 95% do elenco da série, Bakugo se dá bem com Kirishima e seria interessante acompanhar essa amizade intensa na casa.

O ponto alto seria ver a personalidade explosiva de Bakugo confinado em uma pequena casa nos Estúdios Globo. Faltaria "beep" de censura para cobrir a quantidade de palavrões que seriam emitidos pelo herói, seja para brigar por comida ou para defender seu querido Kirishima.

Nami e Robin ("One Piece")

As piratas Nami e Robin do anime 'One Piece' Imagem: Reprodução/Toei Animation

Para participar do BBB, é importante ter equilíbrio físico e psicológico para aguentar um grupo repleto de pessoas à beira de um ataque de nervos. Pensando dessa forma, é fácil imaginar Nami e Robin, de "One Piece", campeãs do programa, já que estão acostumadas a lidar com o insalubre bando de Luffy, o Chapéu de Palha.

Briga por comida na Xepa seria fichinha para essas duas piratas que precisam lidar com os constantes atritos entre Zoro e Sanji. E se precisarem sair na porrada, nem precisam partir para a agressão física: Nami é capaz de fazer cair um raio em seu desafeto, enquanto Robin curte um livrinho de arqueologia na espreguiçadeira.