Prometeram, mas não entregaram: 7 animes que decepcionaram em 2024

Qual a chance de um anime que reúne o aclamando estúdio de animação Wit, os personagens carismáticos do Esquadrão Suicida e uma história do gênero isekai escrita pelo criador de "RE:Zero" pudesse dar errado. Mesmo com chances pequenas, tudo deu errado.

A trama coloca o Esquadrão Suicida em um mundo de fantasia a pedido de Amanda Waller. Apesar de a animação ter seus bons momentos, a história é repetitiva, com personagens presos e soltos continuamente. O senso de urgência (o colar explosivo) é mal aproveitado e a política da trama do reino de fantasia soa como paródia de um bom isekai. A única coisa de valor é a dança de Amanda no encerramento. (Disponível na Max)

"Blue Lock vs. U-20 Japan"

Filme "Blue Lock -Episódio Nagi-" que estreou nos cinemas brasileiros Imagem: Divulgação/Crunchyroll/Sony Pictures

"Blue Lock" é um dos animes mais populares do momento, e a segunda temporada trouxe o confronto da equipe com o sub-20 japonês. No entanto, quem esperava cenas intensas de ação e correria, se decepcionou. A animação foi produzida com um orçamento visivelmente imitado, o que resultou em frames estáticos que lembram os desenhos animados da Marvel dos anos 1960 que um anime moderno. (Disponível na Crunchyroll)

"Uzumaki"