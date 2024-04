'A Condition Called Love': o amor pode ser um pouco tóxico

Hotaru, por sua vez, está longe de aproveitar essa intensidade amorosa. Muitas vezes se pega pensando que não é capaz de retribuir o amor dessa mesma forma, até porque nem ao menos sabe o que é se apaixonar. E essa descoberta amorosa de pessoas de dedicação tão extrema causa um ruído na série.

É comum Hananoi falar algumas coisas que despertariam gatilhos em quem se relacionou com homens possessivos. Em momento algum, porém, a direção do anime se aproveita desse desconforto. Não parece ser a proposta do anime contar que algumas atitudes do protagonista estão acima do tom, no máximo há um esforço para tentar explicar o que leva Hananoi a ser tão dependente assim do afeto de Hotaru.

Quem espera encontrar uma construção amorosa mais saudável como em "A Sign of Affection" pode cair do cavalo. Ou mesmo quem procura o mesmo esmero na qualidade da animação pode se decepcionar. Mas se o objetivo é apenas acompanhar uma história de romance simples, focando na descoberta do amor de Hotaru com um rapaz um pouco exagerado, "A Condition Called Love" pode entregar algum entretenimento.

Onde assistir?

"A Condition Called Love" é lançado semanalmente na Crunchyroll, com legendas em português. Em breve, a plataforma começará a lançar os episódios também com dublagem. Já a versão em quadrinhos até o momento não foi anunciada no Brasil.