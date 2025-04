Neymar precisará se empenhar mais do que pretendia para salvar o Santos

Neymar voltou? Infelizmente, tem gente que ainda acredita nisso. O Neymar de 2025 não faz a mínima falta para time algum, muito menos para um grupo.

Mesmo sem jogar bem há alguns anos e com muito mais contusões do que gols, as Neymarzetes da imprensa ou fora dela enxergam um jogador que não existe.

A bola e a sua profissão não são mais prioridades para ele há tempos. Nas últimas semanas, ele esteve muito mais preocupado com a "Furia" do que com o Santos.