CCXP24: Animes 'Solo Leveling', 'Tower of God' e 'Ovelord' estampam crachás

A Crunchyroll anuncia nesta quinta-feira (15), com exclusividade a Splash, que será a responsável pela artes dos crachás da CCXP24 —também conhecido como badges ou credenciais.

As imagens serão de personagens dos animes "Solo Leveling", "Tower of God" e "Ovelord". Haverá um total de seis opções diferentes de artes para as credenciais que os visitantes poderão adquirir e colecionar.

As artes presentes nos crachás foram desenvolvidas por três ilustradores e quadrinistas brasileiros, cada um responsável por um anime específico. O artista SANTTOS foi responsável por "Solo Leveling"; "Overlord" conta com ilustrações de Talessa Kuguimiya, também — conhecida como Talessa K — e, por fim, a arte de "Tower of God" foi criada por Gabi Tozati.