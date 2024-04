'Astro Royale': nova obra de autor de 'Tokyo Revengers' chega ao Japão

O filme de "SPY X FAMILY" estreia no próximo dia 25 nos cinemas brasileiros e temos um trailer dublado do longa-metragem. Na história inédita criada pelo autor Tatsuya Endo vamos ver a família Forger se enfiando no meio de uma crise de espionagem.

"Kaiju No. 8" teve uma estreia mundial simultânea no último sábado (13), podendo ser assistindo no X (antigo Twitter) e na Crunchyroll. Algumas horas depois o episódio foi disponibilizado no streaming com opção para assistir com áudio dublado em português.

Estreou na Netflix o anime "Os Irmãos Grimm e as Facetas do Horror". Animado pelo Wit Studio (de "SPY X FAMILY") e com design de personagens do CLAMP (de "Card Captor Sakura"), é uma série na qual cada episódio apresenta um conto de fadas. Na leva já disponibilizada é possível ver a Chapeuzinho Vermelho, João e Maria e outros.

"Lookback" ganhou um trailer mostrando como será a animação de seu filme. A história é originalmente um mangá de volume único criado por Tatsuki Fujimoto, criador de "Chainsaw Man", e conta a história de duas garotas cujo sonho é desenhar quadrinhos.