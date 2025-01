Mercado: renovação no Palmeiras, Corinthians frustrado e nova aposta do Fla

Sonho corintiano, Marta seguirá como jogadora do Orlando Pride Imagem: NWSL

Corinthians frustrado. Marta renovou com o Orlando Pride, dos EUA. Ela anunciou a decisão fazendo suspense sobre uma possível saída, tendo inclusive se emocionado, antes de cravar: "Vou ficar em casa". A jogadora assinou por mais duas temporadas com o clube norte-americano. A jogadora seis vezes eleita a melhor do mundo era sonho do Corinthians: em dezembro, ela havia acenado para o clube paulista enquanto pensava sobre seus próximos passos. A diretoria paulista, inclusive, conversava com a atleta.

Lembra dele, corintiano? Reserva desde a chegada ao Nottingham Forest e sem jogar há quatro meses, o goleiro Carlos Miguel não pensa em deixar o clube. O UOL apurou que o jogador vê a questão com naturalidade e não está preocupado com a falta de tempo em campo na Inglaterra. Uma saída, seja por empréstimo ou em definitivo, por ora, está descartada.

Juninho, atacante do Qarabag, é alvo da diretoria do Flamengo Imagem: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

Fla em novo ataque. Sem sucesso com a primeira oferta de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) por Juninho, o Flamengo vai subir o valor e, com isso, tentar se aproximar das exigências do Qarabag. Há bastante confiança nos bastidores. Para vender o atacante, o clube do Azerbaijão começou a negociação pedindo 6 milhões de euros (R$ 38 milhões). O rubro-negro acredita que o acerto vai ser atingindo com o famoso "meio termo".

Ex-Tricolor de time novo. O Cruzeiro anunciou a contratação do atacante Marquinhos, de 21 anos, que estava no Fluminense. O jogador já viajou aos EUA para disputar as duas partidas de pré-temporada. Formado no São Paulo, ele assinou com o Arsenal em 2022 e atuou seis partidas pelos londrinos. Há duas temporadas, o jogador foi para o Norwich City, depois defendeu o Nantes e, no ano passado, voltou para o Brasil para vestir a camisa do Fluminense.