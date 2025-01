São Paulo aposta em calendário para vencer concorrência do Galo por Natanael

O São Paulo ofereceu ao Coritiba a possibilidade de manter 20% dos direitos econômicos de Natanael. Ou seja, caso haja uma venda futura do jogador, o Coxa teria direito a parte do valor.

Partindo desse princípio, seria melhor para o Coritiba ter uma porcentagem de um jogador que está atuando em um clube com mais vitrine, que disputa as principais competições do calendário, do que vendê-lo a outra equipe que não terá a mesma projeção internacional.

Por outro lado, o Atlético-MG tem condições financeiras melhores que a do São Paulo no atual momento e, portanto, capacidade de colocar na mesa uma oferta mais atraente ao Coritiba do ponto de vista econômico.