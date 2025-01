Carlos Miguel não se incomoda com reserva no Forest e descarta saída

Carlos Miguel é reserva imediato de Matz Sels. Com o belga no gol, o Forest aparece como a segunda defesa menos vazada do Campeonato Inglês, ao lado do Liverpool, com apenas 19 gols sofridos. O Arsenal, com 18 contra, tem a defesa menos vazada.

Saída polêmica

Carlos Miguel deixou o Corinthians de forma não muito amistosa. O goleiro tinha contrato com o clube paulista até dezembro de 2025 e foi comprado pelo Nottingham Forest por 4 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões à época), valor da sua multa rescisória.

O valor para a quebra do contrato foi, justamente, o motivo da polêmica. Até o término de 2023, a multa rescisória do goleiro era de 50 milhões de euros (cerca de R$ 288 milhões), mas quando assinou a renovação, em 2023, ainda sob gestão do presidente Duílio Monteiro Alves, o valor foi alterado.

Ele explicou que a mudança no valor se tratou de uma "compensação" da antiga diretoria pelo fato do atleta ter chegado gratuitamente ao clube em 2021.

Carlos Miguel virou titular do Corinthians no começo de 2024. Com Cássio em má fase, o então camisa 22 assumiu o posto e logo se firmou. O atleta afirmou que a nova diretoria, sob comando de Augusto Melo, só o procurou para mudar o contrato quando o negócio com o Nottingham já estava encaminhado.