Marta faz pegadinha, renova com time dos EUA e frustra sonho do Corinthians

Aos 38 anos, ela completará 40 no time que defende desde 2017. A brasileira teve em 2024 uma das temporadas mais vitoriosas no Orlando Pride, levando a equipe ao primeiro título da liga profissional, a NWSL. Terminou o ano com 11 gols marcados em 26 jogos.

A jogadora seis vezes eleita a melhor do mundo era sonho do Corinthians. Em dezembro, ela havia acenado para o clube paulista enquanto pensava sobre seus próximos passos. A diretoria de futebol do clube do Parque São Jorge, Iris Sesso, declarou que estava conversando com Marta e que faria tudo o que pudesse para trazê-la.

Marta tem a Copa do Mundo de 2027 na mira. Ela quer estar junto da seleção brasileira na disputa do torneio, seja em campo ou fora dele. A meio-campista é a recordista de gols em Copas, com 17, e foi a primeira na história do esporte a marcar em cinco edições diferentes.