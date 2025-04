TJSP indefere pedido de liminar que buscava suspender a homologação da Portuguesa SAF

A Portuguesa SAF informa que a Juíza de Direito Dra. Renata Barros Souto Maior Baiao, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferiu o pedido de liminar do conselheiro da Associação Portuguesa de Desportos Daniel Gil Gomes, que pedia a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo clube no dia 18 de março deste ano, que homologou a transformação em Sociedade Anônima do Futebol.

Na ocasião, 116 associados da Portuguesa participaram da assembleia, com 113 deles votando favoravelmente à migração da instituição para o modelo de SAF.