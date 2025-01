Marcelo Lomba tem contrato renovado e vê Palmeiras forte em 2025: 'Brigar pelo topo'

"Seja quem jogar 70 jogos no ano ou quem jogar menos, (precisa) sempre pensar mais no coletivo do que na individualidade. Procuro a cada dia dar o meu melhor dentro e fora de campo, passando experiência para os mais novos, ajudando quem chega. E, nas oportunidades, poder fazer um bom trabalho, fechar o gol, ajudar o time a vencer as partidas e seguir esse ciclo de conquistas em 2025", disse o goleiro, que vê o grupo empenhado para começar o ano com vitórias.

"Senti nesses primeiros dias uma vontade maior de fazer mais, o Abel já está passando isso. O foco é a mentalidade de querer vencer a cada jogo e isso começa dentro do CT, na preparação seja física, técnica e mental", disse.

O Campeonato Paulista, primeiro compromisso da equipe na temporada, traz boas recordações a Lomba. "São três anos e três títulos paulistas. No primeiro ano, eu joguei bastante, inclusive a semifinal. Procuro ajudar da maneira que for, o importante é ter a mentalidade de que quem estiver jogando vai dar o seu melhor, e quem está fora pode cooperar."

Na manhã desta quinta-feira, o Palmeiras deu sequência, na Academia de Futebol, aos preparativos para a estreia no Estadual, diante na Portuguesa, na próxima quarta-feira, às 21h35, no Allianz Parque. O grupo realizou um coletivo com ênfase em posicionamento, movimentações e marcação.