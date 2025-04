Justiça recusa pedido de sócio para anular reunião que validou SAF da Lusa

A Justiça recusou hoje o pedido do associado Daniel Gil Gomes, que entrou com ação na última segunda-feira com a ideia de cancelar a reunião da Portuguesa que validou a transformação do clube em SAF (Sociedade Anônima de Futebol).



A informação foi confirmada pela própria Portuguesa, que divulgou nota oficial para a imprensa. A transformação da Lusa já foi registrada em cartório e aceita pelas federações responsáveis.

Daniel Gil Gomes defendia a tese que a reunião era irregular por não respeitar o rito interno de só avalizar a mudança após a ratificação do COF, o Conselho de Orientação e Fiscalização.

Confira a nota:

A Portuguesa SAF informa que a Juíza de Direito Dra. Renata Barros Souto Maior Baiao, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferiu o pedido de liminar do conselheiro da Associação Portuguesa de Desportos Daniel Gil Gomes, que pedia a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo clube no dia 18 de março deste ano, que homologou a transformação em Sociedade Anônima do Futebol.