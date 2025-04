Real chega a 11 derrotas na temporada e pode quebrar recorde do século

"O Real Madrid de Carlo Ancelotti se acostumou a perder". A frase do jornal Marca após a derrota para o Arsenal na Champions League expõe uma temporada atípica do time merengue, que pode até mesmo quebrar um recorde negativo do século 21.

O que aconteceu

O Real Madrid chegou a 11 derrotas na temporada, em 52 jogos. O time foi superado cinco vezes na Liga dos Campeões (Lille, Milan, Liverpool, Atlético de Madri e Arsenal), cinco no Espanhol (Barcelona, Athletic Bilbao, Espanyol, Betis e Valencia) e uma na Supercopa da Espanha (Barcelona).

Para se ter uma ideia da queda de rendimento, o Real perdeu apenas dois jogos na temporada passada (ambos para o Atlético de Madri), em 55 partidas. Pesa ainda o fato de dois dos 11 revezes da temporada atual terem sido de goleada para o maior rival, o Barcelona: 4 a 0 pelo Campeonato Espanhol e 5 a 2 na Supercopa da Espanha.