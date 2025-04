Red Bull Bragantino x Botafogo: Palpite, Onde Assistir e Escalações

🎯 Empate anula a aposta: Red Bull Bragantino - Odd 1.88 na Superbet

O Botafogo tem sofrido algumas dificuldades neste início de temporada. Em casa, até venceu o Carabobo pela Libertadores, no meio de semana, mas com gols no final do jogo. Consideramos o Red Bull Bragantino uma equipe superior, que pode levar muitas dificuldades ao Fogão. Por isso, vamos nesta linha de empate anula a favor do Bragantino.

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

Análise do Confronto entre Red Bull Bragantino e Botafogo

O Red Bull Bragantino não teve um início de campeonato favorável, somando apenas um ponto em duas partidas, ocupando atualmente a 15ª posição na tabela. A equipe busca sua primeira vitória no Brasileirão 2025 e conta com o apoio de seu torcedor.

O Botafogo, por sua vez, começou bem a competição, com uma vitória e um empate, posicionando-se na 5ª colocação. A equipe carioca busca manter a invencibilidade e se consolidar entre os líderes do campeonato, do qual é o atual campeão.