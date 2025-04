Marcos Rocha e Paulinho treinam e se aproximam de retorno aos gramados no Palmeiras

A chave virou de novo e nós já iniciamos a preparação pro Derby do fim de semana! ? ? https://t.co/5cJeenSbh5 pic.twitter.com/rT1vnVKgmU

? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 10, 2025

Os atletas que iniciaram o confronto pela Libertadores como titulares realizaram um recovery no centro de excelência, já o restante do elenco fez trabalhos técnicos em espaços reduzidos no campo, com a presença de alguns jogadores das categorias de base do clube.

Paulinho se recupera de uma cirurgia na tíbia da perna direita, realizada no início de dezembro de 2024. O jogador deu início à transição física na última segunda-feira, mas é pouco provável que ele seja relacionado para o clássico contra o Corinthians, uma vez que está afastado dos gramados há cinco meses. O lateral Marcos Rocha, por sua vez, tem mais chance de pintar como novidade no Derby após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda.

Ao final das atividades no CT, o atacante Allan, Cria da Academia, comentou sobre a sua estreia na Libertadores e sobre a boa avaliação da comissão técnica sobre ele.

"Fico muito feliz de estrear em Libertadores, realizar mais um sonho com essa camisa aqui, poder entrar e ajudar meus companheiros e fazer um bom jogo. Só agradecer pela oportunidade. Fico feliz também pelos comentários, por ver que a comissão acompanha o meu trabalho, o Abel vem falando comigo também. Venho me dedicando muito nos treinos para poder entrar nos jogos e ter uma boa atuação", declarou.