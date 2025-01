Maicon, ex-Vasco da Gama, é anunciado pelo Coritiba

Nesta quinta-feira, o Coritiba anunciou oficialmente nas suas redes sociais a contratação do zagueiro Maicon. O jogador chega ao clube paranaense após duas temporadas no Vasco da Gama, assinando um contrato de empréstimo até o fim de 2025, quando encerra o seu vínculo com o time carioca.

Conhecido como "God of zaga", o atleta de 36 anos foi revelado pelo Cruzeiro e logo depois foi para Portugal, defendendo o Nacional da Madeira na temporada 2008/09 e o Porto de 2009 até 2016. Nesse mesmo ano, ele retornou ao Brasil para atuar no São Paulo.

Também passou pelo Galatasaray, da Turquia, o Al-Nassr, da Arábia Saudita, além do Cruzeiro e do Santos no seu segundo retorno ao Brasil. Na última temporada, Maicon disputou 39 jogos pelo Vasco, marcando um gol.