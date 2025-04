Clube da Premier League busca informações sobre joia do São Paulo

Considerado uma das promessas da base do São Paulo, o zagueiro Igão, de 17 anos, que atua pelo time sub-20, entrou no radar do Brentford, da Premier League, para a próxima janela de transferências.

O clube inglês sondou a situação do defensor e avalia avançar no interesse em breve. Por ora, o clube inglês ainda não formalizou uma oferta. Outros clubes do futebol europeu também consultaram condições de negócio.

Igão chegou ao Tricolor aos nove anos e sempre se destacou atuando como capitão nas categorias de base. Ele tem contrato até setembro de 2026 com o Tricolor do Morumbis. Nesta semana, o jovem marcou o gol da vitória na partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro sub-20.