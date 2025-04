Ídolo do Real Madrid se derrete por Yamal: 'Não vi Messi fazer isso'

Não vi Messi fazer isso com essa idade. Ele está na primeira divisão e é um jogador juvenil do segundo ano. É um garoto que atualmente é a referência do Barcelona Guti, ao jornal Mundo Deportivo

Guti reconheceu que Yamal já é muito melhor do que ele foi como jogador e ainda saiu em defesa do atacante do Barça pelas críticas que recebe por não fazer muitos gols.

Ele está anos-luz à frente do que fiz. O melhor? O que é o melhor? Ser o melhor significa ser o melhor em todas as partidas, e em todas as partidas ele não é. Acontece com ele como com Kylian [Mbappé], com Vinicius [Júnior]?

Ele tem um talento brutal, e muitas vezes falamos sobre ele não marcar gols, mas é que com os passes que ele faz, ele decide o jogo. Ele é um jogador que decide o jogo com uma jogada

Guti virou ídolo no Real Madrid após atuar por 15 anos com a camisa merengue Imagem: AFP PHOTO Pierre-Philippe MARCOU

Ex-meio-campista, Guti defendeu o Real Madrid de 1994 a 2010 e enfileirou títulos com a camisa merengue, conquistando três vezes a Liga dos Campeões e cinco vezes o Campeonato Espanhol. Ele ainda faturou o Mundial de Clubes de 1998 e 2002.