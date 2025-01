Vitor Reis: City e Palmeiras discutem data da venda de até R$ 280 milhões

Palmeiras e Manchester City estão em negociações pelo zagueiro Vitor Reis e têm discutido agora a data da transferência do jogador para o futebol inglês.

O Verdão já sinalizou aos ingleses que tem a intenção de negociar o jovem apenas depois do Mundial de Clubes, em julho. O City, por sua vez, quer contar com o defensor em janeiro.

O valor total do negócio pode, no fim, chegar a 45 milhões de euros (R$ 283 milhões, na cotação atual), já com a inclusão de bônus variáveis no negócio.