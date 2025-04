Derrota do Flamengo na Libertadores leva recordes de audiência à TV Globo

O Botafogo, aliás, foi o time que abriu as transmissões da fase de grupos este ano. Uma semana antes do jogo do Flamengo contra os argentinos, o time botafoguense tinha rendido média de 24 pontos na TV Globo. Ou seja, ontem o crescimento registrado foi de 29%, sete pontos a mais.

Classificação e jogos Libertadores

A TV Globo vai transmitir de novo o Flamengo no fim de semana, agora pelo Brasileirão 2025, em duelo diante do Grêmio. A bola vai rolar em um horário diferente do habitual, às 17h30 (horário de Brasília) de domingo, porque a emissora precisou ajustar a grade de programação ao regulamento do futebol no país.

Devido à regra que impõe um intervalo mínimo de 66 horas entre dois jogos de um mesmo time profissional, o São Paulo, que entra em campo hoje às 21h30 pela Libertadores contra o Alianza Lima - jogo que só deve terminar por volta das 23h30 - só está liberado para atuar de novo às 17h30 de domingo. Como São Paulo x Cruzeiro é o jogo da TV Globo para SP, MG e parte da rede, o outro jogo no mesmo horário para RJ, RS e a outra parte precisou seguir a mudança.