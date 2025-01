Inter Miami já abre espaço na folha salarial e fica livre para ter Neymar

O Inter Miami já resolveu o imbróglio financeiro que praticamente o impedia de embarcar na contratação de Neymar, e agora está pronto para receber o craque brasileiro.

O time de Lionel Messi e Luis Suárez negociou o centroavante equatoriano Leonardo Campana com o New England Revolution na atual janela de transferências e, com isso, abriu uma vaga de "designated player" no seu elenco.

Pelo regulamento da MLS (Major League Soccer), cada time tem direito a apenas três jogadores com salário livre. Todos os outros atletas precisam se encaixar no teto salarial de US$ 683,7 mil por ano (algo em torno de R$ 350 mil mensais).