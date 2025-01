Flamengo vai aumentar oferta para fechar a compra de Juninho

Sem sucesso com a primeira oferta de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) por Juninho, o Flamengo vai subir o valor e, com isso, tentar se aproximar das exigências do Qarabag. Há bastante confiança nos bastidores.

Para vender o atacante, o clube do Azerbaijão começou a negociação pedindo 6 milhões de euros (R$ 38 milhões). O Rubro-Negro acredita que o acerto vai ser atingindo nas próximas horas no famoso "meio termo".

Entre Flamengo e jogador já há um acerto verbal para um contrato válido por três temporadas (até dezembro de 2027).