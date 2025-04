Valencia x Sevilla Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 11/04

Valencia x Sevilha – Palpites do Mundo Bola

Palpite 1: Resultado Final: Valencia - odd 2,25 na bet365

Valencia - odd 2,25 na bet365 Palpite 2: Ambas as equipes marcam - odd de 1.97 na Superbet

odd de 1.97 na Superbet Palpite 3: Mais de 10,5 escanteios - odd de 2.36 na Alfa.bet

As odds são dinâmicas e podem variar. As cotações mostradas foram registradas na hora da criação do artigo.

Torneios de cassino com milhares em prêmios Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Confira o porquê de cada palpite para o jogo entre Valencia x Sevilha!

🎯Palpite 1: Resultado Final: Valencia (Baixo risco)

Apesar de estar atrás na tabela, o Valencia vem de resultados melhores que o Sevilha e está em nítida ascensão, ainda mais após vencer o Real Madrid no último confronto. Jogando em casa, acreditamos que a equipe tem boas chances de conseguir o triunfo sobre o Sevilha, que vem de três derrotas seguidas na La Liga.