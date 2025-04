Auxerre x Lyon: Palpite, Onde Assistir, Escalações e Hora (13/04)

🎯 Palpite 3. Ambas Equipes Marcam: Sim - odd de 1.52 na Superbet

Considerando o histórico de confrontos e o poder ofensivo do Lyon, apostar que ambos times marcam, com odds de 1.52 na Superbet, pode ser uma opção razoável. O Auxerre marcou em todas as suas partidas recentes contra o Lyon.

Auxerre x Lyon: Onde assistir

O Auxerre x Lyon será transmitido no Brasil no canal CazéTV. A Ligue 1 também transmite o jogo em canais por assinatura e plataformas de streaming que detêm os direitos.

