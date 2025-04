Com quase dois gols de média por jogo, Bahia tem o melhor ataque da Série A em 2025

?? TRIUNFO NO URUGUAI!!! Erick Pulga marca golaço e Esquadrão bate o Nacional em Montevidéu. Com o resultado, Bahia assume liderança do grupo F. Domingo é Brasileirão, contra o Mirassol, na Fonte Nova! #BBMP #BahiaDasArtes #oPioneiroVoltou pic.twitter.com/i6dxrhvk3e

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 9, 2025

Nas outras competições o Esquadrão de Aço vem com um bom desempenho. A equipe está invicta na Copa do Nordeste e classificada para a próxima fase da competição. No Brasileirão, o time de Rogério Ceni empatou nas duas primeiras rodadas, por 1 a 1 e 2 a 2 contra Corinthians e Santos, respectivamente. Já na Copa do Brasil, Everton Ribeiro e companhia enfrentam o Paysandu pela terceira fase.

Os baianos voltam a campo neste domingo, quando enfrentam o Mirassol pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, às 16h (de Brasília).