Como divórcio de Wanda Nara e Icardi fez Messi ganhar fama de 'fofoqueiro'

"Ele é muito engraçado, sabe tudo sobre o WandaGate [apelido que o divórcio, cheio de reviravoltas e acusações de traições vindas dos dois lados, ganhou da imprensa argentina], é claro", disse Latorre.

Ela também revelou que, horas após o bate-papo com Messi, ainda recebeu uma mensagem de Antonela Rocuzzo, esposa do craque do Inter Miami, comentando o perfil fofoqueiro do marido.

"Ela me escreveu: 'O Leo chegou aqui no modo LAM [famoso programa de televisão que adora repercutir a vida dos famosos que tem a jornalista como participante frequente]. Ele sabe todas as fofocas", completou.

Icardi x Nara

O divórcio do centroavante do Galatasaray e da dançarina que até chegou a dar uns beijos em Diego Maradona no começo da carreira é, já há um bom tempo, o assunto do momento no mundinho das celebridades na Argentina.

O processo de separação começou em 2022 e, após algumas idas e vindas, foi anunciado oficialmente há cerca de sete meses. Ele tem sido marcado por acusações de relações extraconjugais, pela disputa um patrimônio de mais de 60 milhões de euros (R$ 370 milhões) e até por uma ameaça de vazamento de vídeos de relações sexuais supostamente feita por Icardi.