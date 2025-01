5 artilheiros do futebol sul-americano para seu time contratar nesta janela

ADRIÁN MARTÍNEZ

32 anos, Argentino

Artilheiro da Copa Sul-Americana pelo Racing

O centroavante foi uma espécie de demolidor de brasileiros na Sul-Americana. Autor de dez gols na competição, Martínez judiou do Red Bull Bragantino, na fase de grupos, marcou na semifinal contra o Athletico-PR e também deixou sua marca na decisão frente ao Cruzeiro. O camisa 9, que teve uma passagem pouco expressiva pelo Coritiba, três anos atrás, viveu na última temporada a fase mais marcante da sua carreira. E uma prova disso é que, mesmo aos 32 anos, o argentino viu seu nome começar a ser apontado para uma tardia aventura no futebol europeu -cogitou-se que o Betis investiria em sua contratação nesta janela, o que acabou não acontecendo.

ÁLEX ARCE

29 anos, Paraguaio

Artilheiro do Campeonato Equatoriano pela LDU

Imagem: Reprodução/Instagram

O paraguaio foi possivelmente o atacante que mais chamou a atenção no futebol sul-americano em 2024 (com exceção daqueles que atuam no Brasil). Arce marcou 36 gols e ficou no top 20 dos maiores artilheiros do planeta no ano passado. A ótima fase vivida com a camisa da LDU abriu as portas da seleção para o atacante, que foi convocado pela primeira vez em junho e agora já tem sido escalado como titular. Nos últimos meses, o nome de Arce começou a circular como de possível reforço para Corinthians e Palmeiras. No entanto, ele ainda continua jogando no Equador.

FERNANDO ZAMPEDRI

36 anos, Argentino

Artilheiro do Campeonato Chileno pela Universidad Católica