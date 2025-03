Em 10 anos, número de jogadores estrangeiros no Brasileirão mais que dobra

Dez anos atrás, em 2015, antes do atual boom que encheu os elencos brasileiros de sul-americanos, europeus e africanos, a primeira divisão nacional levou a campo "somente" 53 estrangeiros. Em média, eles eram 2,7 por time. Agora, já são 6,8 em cada elenco.

Classificação e jogos Brasileirão

Só um time 100% brasileiro

Dos 20 clubes na disputa pelo título, apenas o estreante Mirassol tem um elenco 100% brasileiro. O time do interior paulista até conta com jogadores de dupla cidadania, caso do seu camisa 10, Chico.

Mas, como ele é natural do Paraná e ainda não defendeu a seleção principal da Coreia do Sul, país de origem da sua família, continua não sendo contabilizado como estrangeiro.

Por outro lado, o Grêmio e o Vasco são as equipes mais internacionais da competição. Cada um deles conta com 11 jogadores de passaportes variados -no caso dos gaúchos, até o técnico é estrangeiro (Gustavo Quinteros nasceu na Argentina e é naturalizado boliviano).

O regulamento do Brasileiro-2025 permite que cada clube utilize no máximo nove atletas não-brasileiros por jogo. Ou seja, no caso de gremistas e vascaínos, pelo menos dois reforços de fora precisam "à espera de uma chance" a cada rodada.