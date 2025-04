Dia da Mentira: 7 lendas urbanas famosas no futebol mundial

O "Blog do Rafael Reis" lista abaixo outras grandes mentiras do futebol mundial que fazem parte desse segundo grupo. Elas repercutiram (e ainda repercutem) bastante entre torcedores e fãs da modalidade, não só aqui no Brasil, como também no exterior.

MESSI FOI DIAGNOSTICADO COM AUTISMO

A lenda urbana de que o craque da Argentina na conquista da Copa-2022 está dentro do espectro autista nasceu aqui no Brasil. Em 2013, o escritor e jornalista Roberto Amado, sobrinho de Jorge Amado, publicou em seu site "Poucas Palavras" que o então melhor jogador do planeta havia sido diagnosticado com Asperger (denominação em desuso para uma forma mais branda de autismo) quando tinha oito anos. Só que essa história nunca apareceu em nenhuma das inúmeras biografias respeitadas já lançadas sobre o astro e sempre foi desmentida por sua família. Em entrevista ao UOL, concedida dias depois de o caso ganhar repercussão mundial, o médico Diego Schwarzstein, que tratou da conhecida deficiência hormonal que atrapalhou o crescimento do craque durante a infância, classificou o assunto como "bobagem".

ROMÁRIO COMPROU FOLGA DE CARNAVAL COM GOLS

Imagem: Phil O'Brien/Getty Images

Todo Carnaval é a mesma história. Assim que começa o reinado do Momo, alguém logo aparece dizendo que, nos tempos de Barcelona, Romário ganhou uma folga para curtir os festejos no Brasil porque ganhou uma aposta com o técnico Johan Cruyff de que faria dois gols na partida pré-Carnaval. Curiosamente, foi o próprio holandês quem tornou público esse causo, em uma entrevista concedida ao jornal francês "L'Équipe", em 2012. Só que, em 1994, o único Carnaval de Romário como jogador do Barcelona, ele não foi à Marquês de Sapucaí. Pelo contrário, ficou o período de folia inteiro na Espanha. E, no domingo de Carnaval, até disputou uma partida: na goleada por 6 a 3 contra o Zaragoza, marcou duas vezes... única parte verdadeira da história contada por Cruyff.