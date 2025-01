Neymar deixa de ser brasileiro mais bem pago após 12 anos; veja novo top 10

Já no Santos, de acordo com informações do colunista do UOL Paulo Vinícius Coelho, os rendimentos do astro serão bem menores: R$ 1 milhão garantido e mais 90% do faturamento com seus direitos de imagem.

Fazendo as conversões necessárias, o salário fixo que será pago pelo novo time de Neymar é o equivalente a menos de 2 milhões de euros por uma temporada completa, insuficiente para colocar o antigo líder sequer próximo do top 10 dos brasileiros mais bem pagos da atualidade.

Mais de uma década no topo

Neymar era o dono do maior salário dentre os representantes do futebol pentacampeão mundial desde que chegou à Europa. Seu primeiro salário no Barcelona era de 12,5 milhões de euros por ano (R$ 76,6 milhões), superior aos de Kaká e Daniel Alves, os outros craques da época.

Nas temporadas seguintes, o faturamento do meia-atacante só cresceu. No Paris Saint-Germain, rompeu a fronteira dos 40 milhões de euros (R$ 245 milhões). E, no Oriente Médio, chegou ao patamar dos nove dígitos (excluindo os centavos, é bom lembrar).

A expectativa do Santos, baseado no forte potencial publicitário de Neymar e na pesada repercussão do seu retorno ao Brasil, é que o jogador possa faturar, na soma de salário e direitos de imagem, até R$ 6 milhões mensais por aqui, o que daria 11,8 milhões de euros por ano -também abaixo do top 10 dos atletas brasileiros.