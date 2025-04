Dois times que têm jogado com respeito máximo ao futebol e ao torcedor

O calendário insano do futebol brasileiro exige que as equipes tenham elenco farto e, a essa altura, não sabemos se Bahia e Inter conseguirão manter esse nível de excelência e de respeito ao jogo de bola. Mas seria recomendável ficar de olho neles em 2025.

Como nota vale também ressaltar que até a coletiva pós jogo foi diferente. Ceni, perguntado sobre o calendário, respondeu com Belchior: há perigo na esquina. E um repórter fez sua pergunta dialogando com a musicalidade do treinador do Bahia e citando Vinicius: para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Em tempos de coletivas pós jogo cheias de fúria e constrangimento, vale o registro e a noção de que podemos fazer diferente.