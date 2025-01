Neymar volta ao Brasil mais velho que Adriano e melhores do mundo

Anunciado como reforço do Santos para a primeira metade da temporada, Neymar retornará ao Brasil mais tarde do que os maiores astros do futebol nacional nas últimas décadas.

Romário, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno, todos vencedores do prêmio de melhor jogador do mundo com que o futuro camisa 10 alvinegro tanto sonhou, deixaram de lado a carreira no exterior para jogar em casa antes dos 32 anos e 11 meses do "ex-menino" Ney.

Dos principais atletas brasileiros que brilharam no cenário internacional desde a década de 1990, só os defensores Marcelo, Daniel Alves, Roberto Carlos e Thiago Silva demoraram mais para voltar -Cafu acabou se aposentando lá fora, aos 37 anos.