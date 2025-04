PSG a um empate do título: a briga pela taça nas principais ligas da Europa

INGLATERRA

Próxima rodada: Everton x Arsenal, Aston Villa x Nottingham Forest (amanhã) e Fulham x Liverpool (domingo)

Sem perder desde setembro na Premier League e podendo se dedicar exclusivamente à corrida pelo título inglês, já que está eliminado da Liga dos Campeões, o Liverpool está navegando em mares tranquilos. Faltando oito rodadas para o fim da temporada, já tem 12 pontos de vantagem para o Arsenal e 16 a mais que o surpreendente Nottingham Forest. Com essa disputa praticamente resolvida, a briga do momento na Inglaterra é pela quarta posição, a última que classifica para a Champions. Afinal, só sete pontos separam o Manchester City, atual dono do posto, do Bournemouth, décimo. E entre eles há ainda Newcastle, Chelsea, Aston Villa, Brighton e Fulham.

ESPANHA

Próxima rodada: Real Madrid x Valencia, Barcelona x Betis (amanhã) e Sevilla x Atlético de Madri (domingo)

Barcelona e Real Madrid vão se enfrentar na decisão da Copa do Rei, têm chaveamento aberto para fazerem uma possível histórica final da Champions e também são os principais candidatos ao título espanhol. Por enquanto, com mais nove rodadas pela frente da La Liga, a vantagem é dos catalães. Só que a diferença de três pontos (66 a 63) pode ser tirada em fim de semana qualquer. E ainda há um confronto direto agendado para o segundo fim de semana de maio (na casa do Barcelona, é bom lembrar). Com nove pontos a menos que o líder, o Atlético de Madri corre por fora nessa disputa.

ITÁLIA

Próxima rodada: Parma x Inter de Milão (amanhã), Atalanta x Lazio (domingo) e Bologna x Napoli (segunda)

Apesar do crescimento nas últimas rodadas de Bologna e Roma, a briga pelo scudetto deve mesmo ficar restrita aos dois últimos campeões, Inter de Milão (2023/24) e Napoli (2022/23). A atual detentora do título vive um momento melhor (cinco rodadas sem perder) e está numericamente à frente na classificação: 67 pontos, contra 64. Só que os napolitanos possuem a vantagem de só ter pela frente mais um confronto ante um adversário da parte de cima da tabela, justamente o Bologna, nesta segunda-feira. Com 58 pontos, a Atalanta ainda pode sonhar, mas depende de muitos tropeços dos líderes para poder brigar de verdade.