River supera brasileiros e é quem mais pontuou nas últimas 10 Libertadores

O River assumiu a liderança do ranking e deixou para trás o Palmeiras, que ocupava a primeira colocação no levantamento feito um ano atrás, após ser semifinalista da última Libertadores -a equipe alviverde caiu bem mais cedo, nas oitavas de final.

Classificação e jogos Libertadores

Agora, o time comandado por Abel Ferreira aparece na segunda posição da lista, com 200 pontos, enquanto o Flamengo (158) completa o pódio. Atlético-MG (5º), Grêmio (6º) e Internacional (9º) também aparecem no top 10.

A fase de principal da Libertadores começa hoje, com a disputa de seis partidas. O River, cabeça de chave do Grupo B, estreia amanhã, contra o Universitario, no Peru.

Mais um ano de hegemonia?

Com nítido domínio econômico no cenário sul-americano, o Brasil tenta neste ano ampliar seu recorde histórico, conquistar o sétimo título consecutivo na Libertadores (Flamengo foi campeão em 2019 e 2022, Palmeiras venceu em 2020 e 2021, Fluminense levantou o troféu em 2023 e o Botafogo ganhou no ano passado) e igualar o número de conquistas da Argentina (25).

Em 2025, sete clubes do "país do futebol" disputarão a fase de grupos: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo e Bahia. O Corinthians foi eliminado nas etapas preliminares.