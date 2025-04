Al-Hilal mostra que seleção pode continuar com 4 atacantes sob Jorge Jesus

Na goleada sofrida ante a Argentina, o técnico do Brasil armou uma linha de frente com Raphinha, Matheus Cunha, Vinícius Jr. e Rodrygo. Seus únicos meias eram o volante André e Joelinton.

A decisão de colocar tantos homens de frente juntos e enfraquecer o poder de marcação e controle de bola do seu meio-campo contra uma seleção de alto nível (atual campeã mundial) e que atuava em casa foi duramente criticada e tratada como uma das principais explicações para o placar elástico.

Jesus na seleção

Um dos nomes mais comentados como candidato a substituir Dorival na seleção, Jesus tem mais três meses de contrato com o Al-Hilal e, em tese, só estaria liberado da equipe saudita depois do Super Mundial de Clubes da Fifa, entre junho e julho.

No entanto, de acordo com Bruno Andrade, colunista do UOL, o português está tão afim de dirigir o Brasil no restante do ciclo da Copa-2026 que até aceita abrir mão de participar do novo torneio da Fifa para poder assumir o novo cargo mais cedo.

A CBF pretende que a seleção já tenha um novo comandante antes da próxima rodada dupla das eliminatórias sul-americanas. Em junho, o Brasil enfrenta Equador e Paraguai. E, dependendo dos resultados que obtiver, pode até já assegurar presença antecipadamente na Copa-2026.