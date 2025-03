7 brasileiros em baixa na Europa para seu time contratar por empréstimo

LUIS GUILHERME

Meia, 19 anos, West Ham (ING)

Imagem: Rob Newell - CameraSport via Getty Images

Integrante da aclamada "geração do bilhão" das categorias de base do Palmeiras, o ex-companheiro de Endrick, Estêvão e Vitor Reis tem tido um início de trajetória bem tímido na Europa. Contratado no começo da temporada, Luis Guilherme foi aproveitado em apenas oito partidas e não completou ainda nem uma hora inteira em campo no West Ham. Caso o meia se canse do excesso de prudência dos ingleses com seu processo de ganho de experiência, cavar uma volta ao Brasil (ainda que por tempo limitado) é uma opção das mais válidas.

YAN COUTO

Lateral direito, 22 anos, Borussia Dortmund (ALE)

Imagem: Getty Images

Mais um selecionável que viu a ida para a Copa-2026 ser colocada em xeque pelo que (não) está entregando em seu time. Yan Couto parecia ter feito uma boa escolha de carreira quando aceitou proposta do Borussia Dortmund, um dos clubes que melhor trabalham com desenvolvimento de jovens no mundo. Mas o brasileiro não se adaptou bem ao futebol alemão: foi reserva em quase todos os jogos da Liga dos Campeões e, mesmo acumulando uma boa minutagem na Bundesliga, tem deixado a desejar até mesmo naqueles que são seus pontos fortes, como o apoio ao ataque (ainda não fez gol e só deu uma assistência pela equipe aurinegra).