Divórcio de Icardi e Wanda Nara tem até ameaça de vazamento de sextape

"Tenho todas as mensagens e entreguei tudo para a Justiça quando me separei dele. Ele jura que vai fazer minha vida ficar impossível. Prometeu me destruir e pagar o que tiver de pagar para arruinar minha vida", declarou.

Segundo Nara, a casa onde eles moravam tinha mais de 60 câmeras internas, boa parte delas voltadas para a cama do quarto do casal. Por isso, Icardi tem em mãos muito material dos dois se relacionando intimamente.

O programa de TV também exibiu supostas mensagens recentes de Instagram enviadas pelo atacante à ex-esposa (e repassadas por ela à equipe de reportagem) em que Icardi fala que está com saudades de ter relações sexuais com a modelo e que não quer transar com outras mulheres.

Por que tanta fama?

Os detalhes da separação de Icardi e Nara são acompanhados apaixonadamente por pessoas do mundo inteiro porque os argentinos formaram um dos casais mais midiáticos da história recente do futebol.

O casal ficou conhecido pela forma nada ortodoxa como o romance começou. Para resumir: o centroavante foi acolhido e até chegou a morar na casa de Maxi López (atacante que chegou a defender o Grêmio) quando, ainda no início da carreira, mudou-se para a Itália.