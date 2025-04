Atlético-MG x São Paulo Palpite: Onde Assistir, Horário e Escalações - 06/04

Além disso, o Galo venceu o São Paulo em 3 dos últimos 5 confrontos diretos em casa. Com um elenco mais ajustado e Hulk retornando ao ataque, acreditamos que a equipe mineira tem boas chances de sair com os três pontos neste domingo. Por isso, recomendamos o palpite em Resultado Final.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols - Odd de 2.44 na Reals

As partidas entre Atlético-MG e São Paulo costumam ser abertas. Nos últimos 5 jogos entre eles, 3 terminaram com 3 ou mais gols. O Galo tem média de 1.85 gols marcados por jogo na temporada.

Já o São Paulo, mesmo fora de casa, costuma balançar as redes com frequência. A defesa, no entanto, sofre com transições rápidas, o que pode aumentar o número de gols na partida. É um mercado com excelente valor para este confronto.