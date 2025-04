Os assustadores cinco anos: observações a partir do grito de uma criança

Não, desalentado pai, estarrecida mãe, não é só na sua casa, não é só a sua criança. Tenho certeza de que há agora os que me leem e percebem com alívio que esse não é o seu caso, que fizeram tudo certo e por isso estão tranquilos, que seu filho é agradável e jamais teria tais atitudes hostis. Sei do que falam, sou pai de outra criança serena e sábia, mas devo ressalvar que nada disso chega a ser mérito de um pai, nem demérito de outro, e que não há a princípio nem prêmio nem culpa a arrogar. O caso é que as crianças são seres de absoluta imprevisibilidade, são da ordem indecifrável do humano, e suas personalidades parecem ter pouco ou nada a ver com o que pai e mãe cuidadosamente lhes aportamos.

Crianças não são seres moldáveis, nós não somos seus artífices ou seus artesãos. Winnicott já o disse com precisão: em toda criança há "uma centelha vital" muito própria, toda criança é "uma organização em marcha". Avança em seus caminhos particulares e só o que nos cabe é lhe dar passagem, ou ir aplainando o terreno para que seja uma viagem mais suave, ou quem sabe guiá-la um pouco por vias boas. É claro que às vezes olhamos e parece que essa marcha incontível está acelerada demais e vai nos atropelar, ou então que se fez marcha ré e já não sabe para onde vai. É normal, leio em Brazelton, outro pediatra: a criança contém em si todas as idades que já viveu e as manifesta em distintos momentos, cabendo aos pais aceitar com naturalidade esses movimentos inesperados.

Por sorte, o pai da criança de cinco anos não tem a mesma idade que tinha no tempo de sua filha de dois ou três ou quatro anos, e pode assim usar a experiência a seu favor. Dos novos recursos a serem experimentados, está a possibilidade de uma autonomia maior, não da criança, mas do adulto em questão. Algo como um breve lapso de emancipação parental, uma distância emocional em relação ao drama que toma a casa. Não se pode cair no nervosismo da criança, em suma. Uma criança que grita e bate portas não pode encontrar do outro lado alguém disposto a rivalizar na brusquidão. Nesses momentos vale mais tornar-se outro, separar-se da própria filha por um instante, construir alguma paz em outro cômodo. E então a menina pode perceber, como sempre faz, que lhe basta atravessar a porta para alcançar uma paz semelhante, e assim retornar à sua existência habitual de graça, inteligência, ternura, argúcia, charme.

Às vezes acho que consigo, sou capaz de esquecer a voz da minha filha que continua a esbravejar no quarto ao lado, sinto que abri espaço no caos para um pensamento próprio. Às vezes percebo que não, que seu grito continua a reverberar em mim não importa quanto eu tente me distrair. Hoje eu tinha outro texto para escrever, até me esqueci de qual seria. Hoje me pus a escrever este texto porque um grito trovejou pela casa e eu quis me mancomunar com outros pais, dizer quanto podem ser difíceis os terríveis dois, os espantosos três, os apavorantes quatro, os assustadores cinco. Dizer que, no fim, só me resta um recurso, o mais bonito e o mais fácil de todos: continuar a amar a minha filha, com um amor intransitivo, profundo.