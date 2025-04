Endrick segue passos de Vini e faz da Copa do Rei seu 'cartão de visitas'

Um dos artilheiros da Copa do Rei e principal nome do Real Madrid na trajetória rumo à final da competição número dois do futebol espanhol, Endrick está seguindo exatamente os mesmos passos de Vinícius Júnior.

Assim como agora faz o centroavante brasileiro, o vencedor da última eleição de melhor jogador do mundo organizada pela Fifa também utilizou o torneio mata-mata como trampolim em sua primeira temporada no Santiago Bernabéu.

Em 2018/19, o então garoto recém-saído do Flamengo não tinha tanto espaço assim nas partidas mais importantes do Real. Então, tratou de mostrar suas melhores credenciais na Copa do Rei, onde era escalado com maior frequência.