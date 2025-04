Libertadores: rival de estreia do São Paulo não vence em casa há 4 meses

A última vez que a equipe argentina do estádio Mario Kempes com três pontos na conta foi no dia 2 de dezembro do ano passado. Desde a vitória por 1 a 0 sobre o Huracán, ela disputou mais sete partidas em casa e o melhor que conseguiu foram três empates.

Classificação e jogos Libertadores

No mesmo período, o Talleres já ganhou dois jogos como visitante: fez 1 a 0 no Gimnasia La Plata, em 8 de dezembro, e repetiu o placar ante o San Martín, em fevereiro.

Por conta da incompetência dentro dos seus domínios, o time de Córdoba faz uma campanha abaixo do esperado no Campeonato Argentino: ocupa a décima colocação do Grupo B e está três pontos abaixo da zona de classificação para os mata-matas decisivos (os oito primeiros de cada chave avançam à fase final).

Argentino, mas com um pouco de Brasil

O Talleres é um time argentino, mas que está longe de causar estranheza no torcedor brasileiro.

Seu técnico já trabalhou no futebol pentacampeão mundial. O uruguaio Alexander "Cacique" Medina dirigiu o Internacional no primeiro semestre de 2022.