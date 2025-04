Vaquinha de torcedores arrecada R$ 167 mi para comprar estádio na Alemanha

Os torcedores do St.Pauli, da primeira divisão alemã, conseguiram arrecadar 27 milhões de euros (R$ 167 milhões) em uma vaquinha com o intuito de comprar o controle acionário do estádio onde o time manda seus jogos.

A campanha durou cinco meses (novembro de 2024 a março de 2025) e contou com a venda de mais de 21 mil cotas.

A ideia é que, a partir dessa iniciativa, a cooperativa formada pelos torcedores assuma a administração do Millernton-Stadion e possa utilizá-lo também para eventos próprios e aluguéis para terceiros -o que teoricamente até poderia trazer algum retorno financeiro para os "investidores".