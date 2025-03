Estêvão é o mais caro da Libertadores-2025; top 10 tem só um 'estrangeiro'

Aos 17 anos e com uma transferência já acertada para o Chelsea, Estêvão entra na Copa Libertadores da América-2025 como o jogador mais valioso da competição.

De acordo com projeções feitas pelo "Transfermarkt", plataforma especializada na cobertura do Mercado da Bola, o camisa 41 do Palmeiras tem preço estimado em 55 milhões de euros (R$ 344,8 milhões).

A precificação de Estêvão é maior do que a soma dos valores do segundo e do terceiro colocados no ranking. Juntos, o meia Gerson e o centroavante Pedro, ambos do Flamengo, custam 48 milhões de euros (R$ 300,9 milhões).