A um empate do 32º título, Marquinhos vira 'demolidor de recordes' no PSG

Para começar, Marquinhos precisa de mais 74 partidas utilizando a braçadeira para alcançar Thiago Silva (293 jogos) no posto de quem mais atuou como capitão na equipe francesa. Atualmente, o camisa 5 está atrás do seu compatriota e também de Dominique Bathenay.

O defensor também está a caminho de se transformar no jogador do PSG que mais atuou no campeonato nacional. Segundo colocado no ranking, com 308 jogos, ele precisa ir a campo mais 63 vezes na Ligue 1 para se igualar a Pilorget.

Um empate basta

O PSG tem tudo para ser o primeiro time a vencer um campeonato nacional relevante na atual temporada europeia.

Como já abriu 21 pontos de vantagem para o Mônaco, vice-líder do Francês, o time de Marquinhos faturará pela 13ª vez a Ligue 1 (e agora com seis rodadas de antecipação) caso pelo menos empate com o Angers, a partir das 12h (de Brasília), no Parc-des-Princes.

Mas, mesmo que seja surpreendido e perca a invencibilidade na competição, o time da capital ainda pode se sagrar campeão hoje. Para isso, basta que seus únicos rivais ainda vivos na briga pelo título não derrotem o Brest, logo na sequência do dia.