Escolha de técnico da seleção brasileira expõe fracasso da CBF Academy

A CBF Academy tem parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), fundado pelo ministro Gilmar Mendes, que tem seu filho Francisco como mentor. Mas nasceu mesmo em 2016, com objetivos definidos para ser "A Institutição de Ensino do Futebol Brasileiro."

Seus princípios são: "Uma mistura entre escolas de referência mundial, a cultura e o know-how que fizeram da Seleção Brasileira pentacampeã mundial. Focada na excelência dentro e fora de campo, a CBF Academy firmou um compromisso com o desenvolvimento do futebol e todo o seu ecossistema, através da propagação de conhecimento, inovação e da paixão brasileira pelo esporte. Em sua Escola Técnica, atua na formação e certificação, através de cursos e Licenças, de todos os profissionais que estão envolvidos com o campo."

Os trechos, retirados de sua própria plataforma, representam uma gigantesca contradição no momento da escolha do quinto técnico da seleção em apenas trinta meses: Tite, Ramón Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e, quem sabe, Jorge Jesus.