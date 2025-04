Favoritos do Brasileirão Feminino 2025 – Quem tem mais chances de vencer?

O grande destaque da Locomotiva é Duda Santos, artilheira do time no ano passado. Boa parte do elenco da equipe permanece e as chances são boas, se o clube grená estiver em 100% por toda a temporada.

Cruzeiro - novas contratações serão o suficiente?

O Cruzeiro não está entre os principais clubes da competição e, normalmente, não estaria na lista de times favoritos ao Brasileirão Feminino 2025. No entanto, sua pré-temporada foi tão boa que alçou o time de posição.

O time construiu um dos melhores elencos do Brasil, com destaque para Isa Hass na defesa e a artilheira Byanca Brasil (maior goleadora do torneio) na frente. As contratações já surtiram efeito: o Cruzeiro começou bem o Brasileirão e vem com força em busca do título inédito.

Flamengo - a experiência vai levar o troféu?

A equipe do Flamengo é uma das mais experientes da competição, lideradas por uma verdadeira lenda do futebol feminino brasileiro: Cristiane. Mesmo aos 39 anos, a atacante mostra um físico muito forte para o torneio e tem tudo para ser um dos destaques, brigando pela artilharia.