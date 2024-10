Domínio brasileiro na Libertadores já é o maior do mundo das 'Champions'

Os confrontos de volta do torneio continental estão marcados para a próxima semana. Na terça-feira, o Atlético-MG vai a Buenos Aires para tentar segurar o River. Já no dia seguinte, o Botafogo enfrenta o Peñarol, em Montevidéu.

Títulos continentais por país nas últimas 5 temporadas:

AMÉRICA DO SUL

Brasil: 5 (2 do Flamengo, 2 do Palmeiras e um do Fluminense)

AMÉRICAS CENTRAL E DO NORTE

México: 4 (Tigres, Monterrey, León e Pachuca)

Estados Unidos: 1 (Seattle Sounders)



EUROPA

Espanha: 2 (todos do Real Madrid)

Inglaterra: 2 (Manchester City e Chelsea)

Alemanha: 1 (Bayern de Munique)

ÁSIA

Japão: 2 (Kashima Antlers e Urawa Red Diamons)

Arábia Saudita: 1 (Al-Hilal)

Emirados Árabes: 1 (Al Ain)

Coreia do Sul: 1 (Ulsan HD)

ÁFRICA

Egito: 3 (todos do Al Ahly)

Marrocos: 1 (Wydad)

Tunísia: 1 (Espérance de Tunis)