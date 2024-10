Quem é a 'misteriosa' namorada brasileira do novo técnico da Inglaterra?

Natalie não é ativa nas redes sociais, tem poucas informações disponibilizadas na internet e raramente se deixa fotografar ao lado do companheiro. Portanto, é um mistério até mesmo para a tradicionalmente invasiva imprensa inglesa.

Agora ou nunca

A contratação de um técnico do primeiro escalão do cenário internacional de clubes, algo raro no mercado de seleções, é uma aposta pesada da Inglaterra para diminuir o risco de sua "geração de ouro" ser desperdiçada.

Apesar de contarem atualmente com jogadores do calibre de Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden e Bukayo Saka, os ingleses continuam com um incômodo jejum de quase 60 anos sem títulos -o último foi a Copa-1966, quando jogaram em casa.

Tuchel irá estrear no comando do English Team no dia 14 de novembro, contra a Grécia, pela quinta rodada da segunda divisão da Liga das Nações da Europa. As eliminatórias do Velho Continente para o próximo Mundial só começam na Data Fifa de março de 2025.