Santos, EUA ou renovação na Arábia: quais os possíveis futuros de Neymar?

EUA

Transferir-se para a MLS (Major League Soccer) é a opção que tem mais ganhado força nos últimos meses. A percepção do estafe do astro é que o futebol dos EUA mudou de patamar depois da chegada de Lionel Messi e tem um calendário "mais humano", com maior tempo de descanso entre as partidas.

Além disso, Neymar tem um enorme apelo com o público latino-americano, que forma o grosso do interesse pelo "soccer". Por isso, poderia ser, do ponto de vista mercadológico, o "Messi" de outra franquia que deseje disputar os holofotes com o Inter Miami ou mesmo um companheiro de luxo do craque argentino na Flórida.

Quando Neymar joga de novo?

Apesar de ter participado na segunda dos 29 minutos finais da vitória por 5 a 4 do Al-Hilal sobre o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, pela Liga dos Campeões da Ásia, Neymar terá novamente o fim de semana livre. Como não foi inscrito na primeira metade da liga saudita, o brasileiro ficará de fora da partida contra o Al-Taawon, amanhã.

O camisa 10, que só pode ser utilizado na Copa do Rei e na Champions asiática, ficará novamente à disposição de Jorge Jesus na terça-feira, no confronto com o Al-Taee, válido pela copa nacional.